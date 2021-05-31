Происшествия

Псковские пограничники нашли контрабанду в вагонах со жмыхом

Попытку незаконного перемещения через государственную границу РФ партии табачной продукции пресекли в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

При оформлении грузового состава, следовавшего в Латвию, в одном из бункерных вагонов со жмыхом выявили более 6,5 тысяч пачек сигарет, обернутых в черную полиэтиленовую пленку. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии табачной продукции составила более 330 тысяч рублей.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы, устанавливают обстоятельства произошедшего.