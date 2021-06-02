Происшествия

В Пскове вынесли приговор мужчине, напавшему с ножом на детского врача

Псковский городской суд вынес приговор мужчине, который напал с ножом на врача Псковской детской областной больницы с целью убийства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского суда, 2 июня суд провозгласил приговор в отношении жителя Пскова.

Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в связи с осуществлением им служебной деятельности, с применением предмета используемого в качестве оружия (пункт «а», «з», часть 2 Статьи 111 УК РФ).

25 ноября 2019 года мужчина, находясь в ординаторской соматического отделения Детской областной больницы, полагая, что смерть его дочери наступила вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи врачом-гематологом, испытывая в связи с этим личную неприязнь, из мести ножом нанес неоднократные удары в область жизненно важных органов.

Суд признал его виновным и с учетом в его действиях опасного рецидива назначил наказание в виде лишения свободы 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд взыскал в пользу потерпевшей заявленные исковые требования о компенсации морального вреда с учетом выплаченных ранее в оставшейся сумме 450 тыс. рублей.

Напомним, ранее подозреваемого уже признавали виновным в угонах, попытке изнасилования, убийстве, хулиганстве с применением оружия и умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью.