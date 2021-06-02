Происшествия

Печерянина осудили за использование чужой банковской карты

Прокурор Печорского района направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил кражу с банковского счета земляка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Следователь выяснил, что печерянин обнаружил и забрал себе банковскую карту, принадлежавшую другому мужчине. Затем новый обладатель карты отправился в местный магазин, где совершил покупки по бесконтактной системе «Visa payWave».

Злоумышленнику предъявлено обвинение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.