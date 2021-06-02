Происшествия

Помощь пожарных потребовалась жителям многоэтажки на Венской в Пскове

Пожарные выехали на улицу Венскую, 8 в Пскове. Им поступило сообщение о возгорании на 7-м этаже жилого дома, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Видео: Дмитрий Добролюбов / Жесть по-псковски

Инцидент произошел 3 июня около 14.26. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «Жесть по-псковски».

По словам местных жителей, кто-то «покурил на балконе и кинул бычок соседу снизу. У того на балконе стояла коробка, она загорелась, приехали 3 пожарные машины».

Обстоятельства произошедшего уточняются, отметили в управлении МЧС.