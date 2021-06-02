Происшествия

В Порховском районе замечен факт кощунства на мемориале «Дулаг-100»

В Порховском районе засвидетельствован случай кощунства на мемориале «Дулаг-100». Как сообщает газета «Порховский вестник», свидетелем стал священник Никольского собора Михаил Барулин.

«2 июня, около 18.30, с 2 гостями Порхова был на мемориальном комплексе на месте Dulag-100. Ужас и позор нашим местным мужикам - около 6 взрослых человек в "Озере слез", как я понимаю, после пострига травы, сами ли это были работники или пришедшие специально сюда для этого - не знаю, ловили рыбу», - рассказал священник.

«Больше места не найти, чем на братском захоронении? Это же не просто банальный пруд! Как же можно, товарищи? Такое надо расценивать как вандализм! Вчера полуголенькие у памятного креста и шаров пофоткались, сегодня рыбу половили, а завтра колокол памяти разобьют и стелу поломают? Жалко не было с собой хоть какой-то камеры!», - цитирует СМИ священника.

«Уже несколько раз мы писали статьи о том, что это место трагическое, и фотографироваться с улыбками и там не стоит. Уж тем более, ловить рыбу или полоскать белье, что периодически продолжается с времен перестройки, хотя теперь уже всем понятно, что это за место», - сообщила газета.