Происшествия

Похитителей металлолома задержали в Пушкиногорском районе

Пушкиногорские полицейские задержали четверых жителей Островского района, которые перевозили в микроавтобусе похищенный ими лом черного металла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Микроавтобус ГАЗ-3217 сотрудники полиции задержали в Пушкиногорском районе на автотрассе Санкт-Петербург – Невель. В микроавтобусе четверо жителей Островского района 1959, 1977, 1979 и 1989 годов рождения перевозили больше тонны металлоизделий.

Как выяснили полицейские, в ночь со 2 на 3 июня в деревне Аполье мужчины похитили металлолом из телятника, принадлежащего местному сельхозкооперативу. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. Распиленные металлоконструкции злоумышленники намеревались сдать в пункт приема металла.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ.