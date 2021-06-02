Происшествия

Дедовичская пенсионерка лишилась банковской карты и 50 тысяч рублей

Пенсионерка из поселка Дедовичи обратилась в полицию за помощью в поиске украденной банковской карты и похищенных с нее 50 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался неработающий житель Дедовичей 1987 года рождения. Мужчина дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело. На данный момент решается вопрос о возмещении причиненного потерпевшей ущерба.

Кроме того, кражи имущества полиция раскрыла также в Пскове, Невеле, Новосокольническом и Себежском районах. По данным фактам ведется следствие, добавили в пресс-службе УМВД.