Происшествия

За кражу «мужского набора» порховича отправили в колонию на 13 месяцев

Порховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого жителя района, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Судом установлено, что 5 января подсудимый зашел к потерпевшем, которого дома не оказалось. Зная, где лежит ключ от дома, он незаконно проник в него и похитил мужские сапоги, мужской вязаный свитер, упаковку сосисок, две банки свиной тушенки, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму более 3 500 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.