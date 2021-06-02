Происшествия

Себежские пограничники задержали контрабандистов с табаком. ВИДЕО

Попытку незаконного перемещения табачных изделий через государственную границу России пресекли пограничники на железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

При осмотре грузового состава сотрудники погрануправления совместно с представителями Псковской таможни обнаружили признаки укрытия посторонних предметов в девяти цистернах с нефтепродуктами.

«Вложения, размещенные в сливных отверстиях нижней части вагонов, визуально заметить очень сложно, но благодаря высокому профессионализму и грамотному применению пограничниками технических средств, выявлена и пресечена попытка скрытого перемещения табачной продукции через границу», - рассказали в пресс-службе погрануправления.

В общей сложности из указанных полостей пограничники извлекли порядка 1500 пачек табачных изделий. В данный момент проводится оценка стоимости выявленной контрабанды. Табачную продукцию передали сотрудникам таможни для принятия соответствующих решений.