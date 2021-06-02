Происшествия

Печерянин незаконно обналичил подарочные сертификаты на 50 тысяч рублей

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В суде установлено, что мужчина занимал должность директора магазина - салона ООО «Сеть Связной». Он незаконно обналичивал подарочные сертификаты посредством оформления продажи товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Сеть Связной», чем причинил компании материальный ущерб на сумму более 50 000 рублей.

Суд принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств, а именно признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение в полном объеме причиненного ущерба, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, совершившего преступление впервые, его молодой возраст, имущественное положение.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.