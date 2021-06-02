Происшествия

Великолучанин лишится свободы на полтора года из-за находки в гараже

Великолучанин лишится свободы на полтора года из-за находки в гараже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, 31 мая Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который обвинялся в незаконном приобретении, хранении основных частей огнестрельного оружия.

В суде установлено, что в период с 1 сентября по 31 октября 2019 года подсудимый, находясь в разрушенном гараже, обнаружил ствольную коробку, являющуюся основной частью огнестрельного оружия - пистолета-пулемета образца 1941 года, относящегося к боевому ручному стрелковому оружию. Подсудимый забрал ее себе и позже добровольно не сдал в компетентные органы. Находку он перенес из одного гаража в другой, где и хранил ее до момента изъятия сотрудниками полиции 15 января 2021 года.

При изучении данных о личности подсудимого установлено, что мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у него третьей группы инвалидности и хронических заболеваний.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.