Происшествия

Купил знакомому и отсыпал себе: великолучанин получил срок за продажу наркотиков

Великолучанин отправится в колонию строгого режима на 5 лет за продажу наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что в августе 2019 года мужчина согласился помочь своему знакомому приобрести наркотические средства. После того, как тот перевел деньги, фигурант дела через интернет-сайт заказал наркотик и, получив фотографию места «закладки», забрал вещество. Затем нарушитель встретился в одной из великолукских квартир города для сбыта наркотика своему знакомому. При этом он отсыпал себе часть кристаллического порошка.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд отнес все действия подсудимого к смягчающим наказания обстоятельствам. Также суд учел состояние здоровья великолучанина и наличие у него несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, удовлетворительную характеристику с места жительства, суд признал исключительными обстоятельствами и назначил мужчине наказание ниже низшего предела по части 3 статьи 228.1 УК РФ.