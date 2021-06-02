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Печорский суд взыскал с раскаявшегося в преступлении петербуржца более 8 млн рублей

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с 2016 по 2018 год подсудимый незаконно переместил иностранные транспортные средства под видом транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, при этом не задекларировал их. Своими действиями петербуржец причинил ущерб Псковской таможне в сумме более 8 миллионов рублей.

По ходатайству подсудимого приговор постановили без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья матери подсудимого, являющейся инвалидом 1 группы, нуждающейся в уходе, суд также признал обстоятельствами, смягчающими наказание.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскать в счет возмещения ущерба в пользу Российской Федерации 8 088 546 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.