Происшествия

Полиция ведет розыск пропавшего великолучанина

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшего Александра Самарова, 1960 года рождения.

1 июня.2021 года он ушел из дома ул. Рабочая 4. И до настоящего времени не вернулся.

Был одет: синие джинсы, чёрные ботинки, серая футболка, свитер трикотажный серый с тёмными полосами, ветровка темного цвета с бежевыми вставками, при себе имел чёрный рюкзак, злоупотребляет спиртным.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Александровича Самарова, просят обратиться по телефонам: 02 , 8(81153) или +7 911 369 61 44