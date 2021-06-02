Происшествия

Противотанковую мину нашли в невельской деревне

Несколько взрывоопасных предметов нашли в Псковской области за выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

4 июня группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук идентифицировала на улице Силина минометную мину калибра 120 мм. А 5 июня в деревне Великое Село Невельского района была обнаружена противотанковая мина ТМ-35.

В тот же день псковские спасатели в деревне Амосово Псковского района нашли 50-миллиметровую минометную мину и 76-миллиметровый артснаряд.