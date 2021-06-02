Происшествия

«Ниссан» сгорел на улице Новаторов в Пскове

Два автомобиля горели в Псковской области в субботу, 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 16.54 на улице Новаторов в Пскове в автомобиле «Ниссан Альмера» выгорел моторный отсек по всей площади, поврежден салон по всей площади. Предварительная причина пожара - разгерметизация топливной системы автомобиля.

В 12.17 на улице Узловой в Великих Луках в автомашине ГАЗ-2217 выгорела панель приборов. Закопчен салон по всей площади. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание проводки. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарного подразделения.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.