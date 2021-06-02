Происшествия

Квартиру подожгли на улице Космической в Пскове

Поджог стал причиной пожара в квартире в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 6 июня в 23.08 поступило сообщение о пожаре на улице Космической, 12. В результате в двухкомнатной квартире на кухне огнем был поврежден пол на площади 1 кв. метр.

4 июня произошел лесной пожар на площади 0,2 га в Невельском лесничестве, в двух километрах от населенного пункта Таланкино. Возгорание ликвидировано.

В тот же день в 19.17 деревне Красково Пустошкинского района сгорела баня. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

5 июня в 1.45 в поселке Смуравьево-2 Гдовского района сгорело бесхозное строение размером 20 на 20 метров. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарным удалось спасти многоквартирный жилой дом, сарай и строения.

В тот же день в 6.56 в деревне Ершово Псковского района из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи сгорела кровля бани.

В ночь на 6 июня, в 00.02, в деревне Заньково Островского района сгорели жилой дом, постройка и баня под одной кровлей. Спасены две хозпостройки. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане.

Кроме того, 6 июня в 3.50 сгорела в деревне Подборовье-1 Псковского района. Причина - нарушение правил под безопасности при устройстве печного оборудования. В 3.02 в деревне Духново Опочецкого района сгорели садовый дом и три хозпостройки. Причина - аварийный режим работы электрооборудования.

В ночь на 7 июня, в 4.11, в деревне Малая Листовка Псковского района сгорела баня из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи.