Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели велосипедистки в Красногородском районе

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красногородском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Напомним, 20-летняя велосипедистка погибла под колесами грузовой машины «Урал» 14 мая. Девушка выезжала на велосипеде на проезжую часть с прилегающей территории, ее сбил грузовик, которым управлял 27-летний мужчина.

В УМВД добавили, что в настоящий момент по данному делу назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы.