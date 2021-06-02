Происшествия

Псковичка сделала мошенника миллионером

52-летняя псковичка стала жертвой мошенника, женщина перечислила ему более 2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, псковичке неоднократно звонил незнакомец, который представлялся сотрудником службы безопасности банка. Он заявлял, что неизвестные намерены осуществить несанкционированное списание ее средств, и якобы для предотвращения этого необходимо оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге горожанка оформила кредиты на общую сумму свыше двух миллионов рублей и перечислила их на указанный адрес. Когда же женщина убедилась, что ее ввели в заблуждение, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В результате подобной мошеннической схемы 4 июня лишился 970 тысяч рублей житель Печорского района, мужчина 1985 года рождения. А великолучанину 1973 года рождения в тот же день позвонил неизвестный и под предлогом оказания социальной помощи и завладел его деньгами - мужчина потерял более 325 тысяч рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела, Ведется следствие.

«В этой связи полиция вновь напоминает нашим согражданам о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при общении в Интернете или по телефону с незнакомцами, которые под разными предлогами стремятся похитить денежные средства доверчивых людей», - отметили в ведомстве.