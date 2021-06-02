Происшествия

Россиянин пытался вывезти в Латвию старинную вазу

На таможенном посту МАПП Бурачки у гражданина Российской Федерации изъяли незадекларированную старинную вазу. Как сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, мужчина пытался вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза бронзовую китайскую вазу XIX века. Раритет он не задекларировал и не предъявил таможенному контролю.

По заключению эксперта, ваза является культурной и исторической ценностью, создана более 100 лет назад и выполнена на высоком художественном уровне. Предполагаемая рыночная стоимость расписанной эмалью вазы составляет 200 тысяч рублей.

«Гражданин Российской Федерации пояснил, что по его предположениям ваза в России особой ценности не представляет, при этом за рубежом ее стоимость превышает 10 тысяч долларов США, - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. – Мужчина хотел "подзаработать", но сотрудники таможенного поста помешали этому плану».

По факту контрабандного перемещения старинной вазы возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет за незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере.