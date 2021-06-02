Происшествия

За пять месяцев при пожарах в Псковской области погибли 56 человек

2323 пожара произошло в Псковской области за 5 месяцев 2021 года, ущерб от них составит 10 млн 348 тыс. рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, погибли 56 человек, в том числе 19 пенсионеров и 30 лиц без определенного рода деятельности. Гибели детей не допущено. Травмы получили 25 человек.

Причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем – 1983 случая, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 136, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 129, на транспорте – 28, поджоги – 31, иные – 16 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 736 пожаров, материальный ущерб составил 2 млн 151 тыс. рублей. Погибли 19 человек, из них 7 человек в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период случилось 1587 пожаров, материальный ущерб от которых составил 8 млн 196 тыс. рублей. Погибли 37 человек, из них 7 человек в нетрезвом виде.

В жилом секторе за 5 месяцев зарегистрировано 529 пожаров с прямым ущербом в размере 7 млн 821 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 53 человека (94,64% от общего числа погибших).

Основными причинами пожаров в жилом секторе названы: неосторожное обращение с огнем – 263 случая, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 125 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 102, поджоги – 21, на транспорте – 8, иные – 10 случаев.

За 5 месяцев на территории Псковской области огонь уничтожил 240 строений, 2206,3 кв. м площадей, 20 единиц автотранспорта.

Спасены 302 человека, материальные ценности на сумму 17 млн 99 тыс. рублей, 527 строений и 5 единиц транспорта.