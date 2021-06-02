Происшествия

Бывшего сотрудника новоржевской администрации осудили за мошенничество с жильем

Прокуратура Новоржевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего и.о. заместителя главы администрации Новоржевского района по уголовному делу о мошенничестве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором Пушкиногорского районного суда Псковской области (постоянное судебное присутствие в г.Новоржев) чиновница осуждена по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации за мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Установлено, что муниципальная служащая в 2016 году путем обмана и злоупотребления доверием получила по договору служебного найма квартиру в д.Алтун, которую в последующем незаконно приватизировала, причинив муниципальному образованию ущерб на сумму 257 180 руб.

По иску прокуратуры Новоржевского района сделка признана недействительной (ничтожной) с аннулированием записи в ЕГРН о регистрации права собственности.

С учетом личности подсудимой, пожилого возраста, положительных характеризующих данных с прежнего места работы и места жительства, учитывая размер причиненного вреда и его фактическое возмещение по инициативе районной прокуратуры, принимая во внимание заключение прокурора, судом назначено наказание в размере 100 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.