Происшествия

Два человека получили ожоги при пожаре в Невельском районе

Мужчина и женщина пострадали при пожаре в Невельском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 7 июня в 16.33 поступило сообщение о возгорании в деревне Быково.

Сгорели жилой дом и хозпостройка. Пострадал владелец - мужчина 1960 года рождения. У него термические ожоги верхних конечностей, головы и туловища второй степени. Кроме того, пострадала женщина 1973 года рождения, у нее ожоги кистей рук второй степени.

Мужчина госпитализирован в Невельскую районную больницу. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица