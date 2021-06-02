Происшествия

Автомобиль «Ауди» подожгли в Пскове

Автомобиль «Ауди 100» подожгли в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, пожар начался 8 июня в 00.16 на Рижском проспекте, 90. Выгорел салон автомобиля, находившегося в гаражном кооперативе, поврежден моторный отсек.

В 1.16 в деревне Засеново Куньинского района сгорел жилой дом. Причина – короткое замыкание в насосной станции в подвале дома. Спасены две хозпостройки и садовый дом.

В 1.24 на улице Пушкина в Невеле гараж выгорел изнутри по всей площади из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Пожарным удалось отстоять два соседних гаража. В 2.27 на улице Урицкого сгорел сарай, огнем повреждена кровля многоквартирного жилого дома. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарные спасли от огня два жилых дома.