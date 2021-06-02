Происшествия

Три лесных пожара потушили в Псковской области за сутки

Три лесных пожара на общей площади 1,18 га зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

Два пожара произошли в Невельском районе, один – в Гдовском. Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 35 пожаров на площади 32,43 га.

«Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии развития – например, когда от оставленного непогашенным костра начинает тлеть окружающая лесная подстилка, загорается мох и лишайник. Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широким фронтом, загораются деревья, потушить пожар очень сложно, иногда практически невозможно, - отметили в ведомстве. - Анализ лесопожарной обстановки в Псковской области на протяжении ряда лет показывает, что основной причиной возникновения пожаров является антропогенный фактор. Наличие значительного количества населенных пунктов, расположенных непосредственно вблизи границ земель лесного фонда, расширяющееся дачное и загородное строительство, значительная плотность населения создают рекреационную нагрузку на леса, повышают опасность возникновения в них пожаров».

ГУ МЧС по Псковской области призывает всех быть предельно осторожными с источниками огня и соблюдать требования пожарной безопасности. «Безопасность зависит от поведения каждого из нас. С такой бедой, как пожары, можно справиться только сообща», - обратились к жителям региона.