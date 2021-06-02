Происшествия

В Великих Луках 18-летняя пассажирка украла телефон у таксиста

Жительницу Великих Лук подозревают в открытом хищении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 6 июня у дома на улице Ставского пассажирка попросила у таксиста сотовый телефон, поскольку ей понадобилось срочно позвонить. Однако, заполучив его, девушка попыталась скрыться. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. Полиция задержала подозреваемую — 18-летнюю безработную великолучанку. Она дала признательные показания.

По данному факту возбудили уголовное дело. Санкция инкриминируемой фигурантке статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Идет расследование.