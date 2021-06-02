Происшествия

Двух мошенников в банковской сфере будут судить в Пскове

Возбуждение уголовного дела по факту кражи с банковского счета поддержала прокуратура города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Неизвестный по телефону представился потерпевшему сотрудником службы безопасности банка и под предлогом пресечения незаконных операций по переводу средств с банковской карты перевел деньги на свой счет. Так пострадавший лишился 17 000 рублей.

Нарушитель понесет наказание по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Кроме того, суд рассмотрит уголовное дело против анонима, который под видом сотрудника службы безопасности банка через мобильную связь и приложение «Skype» предлагал потерпевшему дополнительный заработок в сфере брокерской деятельности, а также аннулирование незаконно оформленных кредитов в различных кредитных учреждениях. Мошенник украл у псковича более 2,5 миллионов рублей.

Мужчине вменятся в вину преступление по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничества, в особо крупном размере).