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Житель Невеля попытался сжечь бывшую сожительницу с пятью детьми

08.06.2021 16:52|ПсковКомментариев: 0

В Невеле мужчина заключен под стражу по подозрению в покушении на убийство нескольких человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, 30 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании под крыльцом дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По версии следствия, к преступлению причастен 40-летний местный житель, который будучи отвергнутым бывшей сожительницей, кинул под крыльцо дома пропитанную бензином горящую тряпку.

Благодаря бдительности соседей и оперативных действий прибывших на место происшествия пожарных, возгорание удалось локализовать, тем самым была предотвращена гибель людей и уничтожение имущества, рассказали в ведомстве.

Следователи установили, что в момент преступления под крыльцом дома стояли газовые баллоны, а внутри жилища, помимо бывшей сожительницы и ее брата, находились пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет, о чем достоверно было известно предполагаемому злоумышленнику.

В настоящее время в отношении задержанного в процессуальном порядке мужчины по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #скр #поджог
Источник: Псковская Лента Новостей
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