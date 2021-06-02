Происшествия

Немецкую выпрыгивающую мину нашли в лесу под Псковом

Несколько взрывоопасных предметов обнаружено в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, группа разминирования псковского спасательного отряда выезжала в карьер вблизи деревни Ваулины Горы, где был найден артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

Также в лесном массиве вблизи деревни Глоты обнаружена немецкая шпринг-мина 32 мм (противопехотная выпрыгивающая осколочная мина). Там же найдена граната Ф1.

Еще один взрывоопасный предмет идентифицирован в лесном массиве на улице Черняховского в Пскове, это артснаряд калибра 152 мм.