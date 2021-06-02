Происшествия

Псковичка фиктивно прописала в своей квартире гражданку Украины

Жителей Пскова и Печорского района подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре в квартире дома на улице Инженерной безработная горожанка 1990 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданку Украины. По данному факту идет проверка.

А в деревне Брезделево Печорского района пенсионер из Печор, мужчина 1953 года рождения, фиктивно зарегистрировал гражданку Республики Узбекистан. По данному факту возбудили уголовное дело.