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Псковичка фиктивно прописала в своей квартире гражданку Украины

09.06.2021 10:36|ПсковКомментариев: 0

Жителей Пскова и Печорского района подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре в квартире дома на улице Инженерной безработная горожанка 1990 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданку Украины. По данному факту идет проверка.

А в деревне Брезделево Печорского района пенсионер из Печор, мужчина 1953 года рождения, фиктивно зарегистрировал гражданку Республики Узбекистан. По данному факту возбудили уголовное дело.

Теги: #иностранцы #фиктивная регистрация #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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