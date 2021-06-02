Происшествия

В Острове пенсионеры живут в сгоревшем доме и просят о помощи

В Острове пенсионеры живут в сгоревшем доме и просят о помощи. Об этом в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила родственница.

Фото здесь и далее: Евгения Юдина / «Подслушано в Острове»

Женщина написала, что у пенсионеров Галины и Николая Юдиной сгорел дом, жить им пока негде, а для восстановления дома требуется внушительная сумма, собрать которую в короткие сроки очень сложно.

«Сейчас они проживают в сгоревшем доме, в комнате, которая уцелела, без воды, электричества, отопления, без какой-либо техники. Просьба оказать любую посильную помощь, в данный момент очень нужна бытовка для проживания, стройматериалы. Просьба откликнуться всех неравнодушных людей. Любые проверки, не мошенники», - говорится в сообщении.

Благотворительную помощь можно направить на карту Сбербанка Галины Юдиной (Галина Петровна Ю.). Номер карты: 2202200771001078. По поводу вещевой и другой помощи можно связаться с Евгенией Юдиной.

Напомним, в ночь на 6 июня в деревне Заньково сгорели жилой дом, постройка и баня под одной кровлей. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане.