Происшествия

Житель Ленобласти лишился свободы за кражу с помощью топора

В Псковской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Лужского района Ленинградской области, совершившего кражу с незаконным проникновением в хранилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что 13 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина при помощи топора и кирпича разбил окно в гараже соседа. Затем он нашел в шкафу ключ от сейфа и похитил оттуда более 18 тысяч рублей.

Приговором Стругокрасненского районного суда житель Ленобласти признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и 3 месяца.