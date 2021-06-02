Происшествия

В Пскове будут судить полицейского, ударившего подозреваемого по лицу

В Пскове перед судом предстанет полицейский по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника УМВД России по городе Пскову, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

По версии следствия, 23 июля 2019 года предполагаемый злоумышленник, находясь в служебном кабинете отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову, ударил рукой по лицу мужчину, заставляя признаться в краже под угрозой применения физического насилия. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде кровоподтека на лице, рассказали в ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, в случае установления судом виновности сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по негативным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности