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Псковские пограничники не дали провезти в Россию яблоки без документов

09.06.2021 22:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области пограничники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России партии яблок без необходимых товарно-сопроводительных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

В районе населенного пункта Дубокрай Невельского района пограничники задержали малотоннажный грузовик «Ивеко», в кузове которого находилось более 10 тонн яблок неизвестного происхождения. Автомобиль следовал из сопредельного государства объездными и проселочными дорогами. Как и в большинстве подобных случаев, товарно-сопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты на груз отсутствовали, заметили пограничники.

По предварительной оценке, стоимость выявленной партии яблок составила более 400 тысяч рублей. Задержанный груз передан специалистам Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #граница #нарушения
Источник: Псковская Лента Новостей
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