Происшествия

Более 900 литров водки, пива и вина изъяла полиция из незаконного оборота в Пскове

Алкогольную продукцию незаконно реализовывали на оптовой овощной базе на улице Ижорского Батальона в Пскове. Полицейские изъяли из оборота водку, винные напитки, коньяк, пиво и пивные коктейли без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

На ряде образцов алкогольной продукции отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

В отношении собственника торговой базы составлены административные материалы по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ и части 4 статьи 15.12 КоАП РФ.

Всего стражи порядка изъяли из незаконного оборота 907 литров алкоголя, в том числе 448 литров водки и 439 литров пива, а также 87,5 литров алкогольной продукции без соответствующей маркировки - 36,5 литров коньяка и 36 литров вина.