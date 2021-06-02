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Происшествия

Мошенники обманули двух псковичей и получили миллионы

09.06.2021 21:14|ПсковКомментариев: 0

В четыре миллиона рублей обошлось жителям Псковской области общение с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в областном центре пожилой горожанке неоднократно звонили неизвестные. Они убедили женщину в том, что ей якобы полагается некая крупная компенсация за ранее приобретенное ею лекарство. Таким образом, введя псковичку в заблуждение, злоумышленники получили от нее более двух миллионов рублей.

А 4 июня жителю Псковского района, мужчине 1958 года рождения, позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег он предложил мужчине оформить кредит, а затем перевести деньги на «безопасный» счет, что тот и сделал. В итоге этот мошенник тоже получили свыше двух миллионов рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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