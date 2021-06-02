Происшествия

Сено загорелось из-за грозового разряда в Усвятском районе

Сено сгорело в Усвятском районе во время грозы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 9 июня в 12.50 поступило сообщение о возгорании в деревне Карпекино. Предположительная причина - грозовой разряд. Пожарным удалось спасти жилой дом и четыре хозпостройки.

В 15:44 загорелось бесхозное транспортное средство - силосоуборочный комбайн Е 280 - в деревне Подлипье Опочецкого района. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение неустановленного лица.

По той же причине в 2.52 10 июня произошел пожар в жилом доме на улице Центральной в деревне Филиппково (Дновский район). Сгорела веранда, огнем повреждена кровля.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.