Происшествия

Лесной пожар произошел в Гдовском районе

Лесной пожар на площади 0,9 га произошел 9 июня в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание случилось в Гдовском лесничестве, в 2,5 км от населенного пункта Ямок.

Пожар ликвидирован. Всего с начала пожароопасного периода зафиксировано 37 лесных пожаров на площади 33,39 га.

Напомним, с 9 июня местами и с 11 июня на большей части территории Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале. При установлении 5 класса пожарной опасности разведение костров категорически запрещено. Необходимо ограничить посещение лесных массивов и лесопарковых зон. Рекомендуется не бросать горящие спички, окурки из окон автомобилей, проезжая по лесным дорогам, по дачным поселкам, по частному жилому сектору: возгорание может произойти от малейшей искры и привести к самым трагическим последствиям, предупредили в ведомстве.