Происшествия

Фальшивые деньги обнаружили в псковских финучреждениях

Две пятитысячные купюры с признаками подделки обнаружили в финансовых учреждениях Пскова и Великих Лук. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, а также используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - посоветовали в ведомстве.