Происшествия

Жителя Куньинского района будут судить за смертельный выстрел

Житель Куньинского района отправится под суд за умышленное убийство, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Следствие установило, что в ночь с 1 на 2 июня 2020 года погибший и обвиняемый вместе распивали спиртные напитки. В процессе они поссорились. Один из мужчин достал спрятанное в доме незарегистрированное охотничье ружье и стал угрожать товарищу убийством. Угрозами дело не обошлось - зачинщик ссоры направил ствол оружия в область груди знакомого и выстрелил, сразу убив его.

Мужчину ожидает суд по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Преступление относится к категории особо тяжкого преступления, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет, добавили в прокуратуре.