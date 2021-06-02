Происшествия

Псковичке грозит тюрьма за кражу сыра и кофе

Прокуратура Пскова поддержала возбуждение уголовного дела против местной жительницы за мелкое хищение. Ранее женщина уже подвергалась административному наказанию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Псковичка, находясь в магазине, тайно похитила сыр и банку кофе. С места совершения преступления она скрылась.

Теперь нарушительницу ожидает уголовное разбирательство по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.