Происшествия

Спящего псковича обокрала пьяная собутыльница

Псковичку будут судить по уголовному делу за кражу имущества из квартиры спящего собутыльника. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в прокуратуре города Пскова.

В ходе дознания установлено, что псковичка 1989 года рождения находилась в гостях у своего знакомого на улице Коммунальной в январе этого года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина воспользовалась тем, что хозяин квартиры уснул, и украла телевизор, монитор от компьютера и музыкальные колонки на общую сумму 7 900 рублей. Похищенное имущество злоумышленница продала скупщику за 1 000 рублей.

Кроме того, в феврале этого года псковичка в состоянии алкогольного опьянения днем, находясь в переулке Олега Зобова в Пскове, выхватила у женщины пластиковый файл, в котором находились квитанции на оплату коммунальных услуг и 2 300 рублей. С похищенными деньгами она убежала и приобрела на них спиртное.

Ранее нарушительница порядка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищение чужого имущества, а также за убийство в несовершеннолетнем возрасте.

Уголовное дело о краже прокурор направил в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы.