Происшествия

Условный срок получила опочанка за поджог дома своей знакомой

Опочецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая подожгла дом знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила поджечь дом потерпевшей. Она прошла на неогороженную территорию участка, подошла к дому знакомой и через незапертую входную дверь проникла на веранду, где подожгла занавеску. Убедившись, что огонь разгорелся, подсудимая скрылась с места преступления.

В результате дом сгорел. Материальный ущерб в размере 500 000 рублей.

Доводы подсудимой о самооговоре и о непричастности к совершению этого преступления суд отверг, поскольку они противоречили совокупности всех собранных доказательств по делу, и расценивал их, наряду с ее показаниями, как избранную форму защиты от предъявленного обвинения, отметили в пресс-службе судов.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.