Происшествия

Задержавшемуся в гостях псковичу проломили череп молотком

Псковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который избил своего знакомого молотком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В ходе следствия установлено, что в период с 0.05 до 0.46 7 мая 2020 года двое нетрезвым мужчин находились в квартире на улице Векшинской. Из-за того, что один не хотел уходить домой, а второй настаивал, поскольку уже стемнело и спиртное закончилось, между собутыльниками возник конфликт. В итоге последний взял молоток и нанес удары оппоненту.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мягкие ткани теменной области, перелом костей свода черепа, кровоизлияния над твердой мозговой оболочкой с ушибом головного мозга легкой степени.

Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.