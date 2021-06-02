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Псковские таможенники нашли тайник с сигаретами

Сотрудники Псковской таможни на таможенном посту МАПП Куничина Гора в Печорском районе выявили 8000 пачек сигарет, скрытых от таможенного контроля.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, при таможенном досмотре товара, перемещаемого в грузовом транспортном средстве с таможенной территории Евразийского экономического союза, были выявлены незадекларированные сигареты украинского и белорусского производства.

«Пачки сигарет злоумышленники обтянули пленкой и поместили в 8 коробок, имитирующих воздушный фильтр, - рассказала исполняющая обязанности начальника таможенного поста Екатерина Цветкова. - Все табачные изделия с акцизными марками Республики Беларусь изъяты».

Ориентировочная стоимость табачной продукции превышает 400 тысяч рублей.

В отношении гражданина Российской Федерации возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ.