Происшествия

В Пыталовском районе осудили мужчину, по вине которого сгорел дом

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в поджоге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в ноябре 2021 года, в ночное время, подсудимый через открытую входную дверь проник в чужой дома, где поджег тряпки на полу в одной из комнат. В результате дом сгорел. Ущерб составил 170 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.