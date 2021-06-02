Происшествия

Двое великолучан признались в незаконной рыбалке на Кислом озере

В Великолукском районе полицейские во взаимодействии с инспекторами рыбоохраны установили двух граждан, подозреваемых в незаконной ловле рыбы с использованием сети в акватории местного озера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, утром 10 июня на озере Кислое у деревни Русаново двое мужчин занимались рыбалкой с использованием запрещенных орудий лова. У них изъяли резиновую лодку, несколько рыболовных сетей, а также улов – лещей, линей, щук.

Подозреваемыми являются не работающие жители Великолукского района и Великих Лук 1972 года рождения. Они дали признательные показания.

Причиненный ущерб устанавливается. В настоящее время по данному факту ведется проверка. Назначена рыбохозяйственная экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.