Происшествия

Великолукская продавщица вновь попалась на продаже алкоголя несовершеннолетнему

В Великолукском районе продавщица реализовала алкогольную продукцию несовершеннолетнему. Сотрудники полиции установили, что 10 июня около 19.00 в магазине на территории одного из садоводческих товариществ Великолукского района продавщица 1961 года рождения продала пиво несовершеннолетнему лицу, будучи уже подвергнутой административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.

В полиции напомнили, что действующее федеральное законодательство, а именно ст.16 федерального закона от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Данным законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, в соответствии с частью 2.1 статьи 14.16. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Статья 151.1. Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет. До исполнения указанного возраста к административной ответственности привлекаются родители подростка.

Помимо административной ответственности несовершеннолетнему за распитие спиртных напитков грозит постановка на учет в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. Информация об административном правонарушении и о постановке на учет предоставляется в учебное заведение.