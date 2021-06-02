Происшествия

Две бутылки элитного коньяка украл мужчина из охраняемого магазина в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 12 июня экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел две бутылки коньяка, при этом не заплатив за них. Сумма ущерба составила 18000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.