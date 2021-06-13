Складское помещение горело в Пскове ночью. ВИДЕО

Складское помещение горело в Пскове в ночь на 14 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Видео: Андрей Каменский / Жесть по-псковски
Сообщение о возгорании на улице Советской Армии поступило в МЧС в 2.36. Для ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники, 21 человек.
Видео с места пожара разместили очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Подробности произошедшего уточняются.
Видео: Катя Семкина / Жесть по-псковски